Yunanistan’ın cari fazlasında daralma

Yunanistan’ın cari işlemler fazlası Ocak 2025’te 1.02 milyar dolara gerileyerek bir önceki yılın aynı ayındaki 1.8 milyar dolarlık seviyesinin altında kaldı. Mal ticaretindeki açık 2.91 milyar dolara yükselirken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2.66 milyar dolar seviyesindeydi. İthalat yüzde 4.8 oranında artarken, ihracat yalnızca yüzde 1.8 yükseldi.

Hizmetler dengesi fazlası 252 milyon dolara düşerek geçen yılın aynı dönemindeki 453 milyon dolarlık seviyesinden geriledi. Bu düşüşte, diğer hizmetlerdeki kötüleşme ve turizm gelirlerindeki azalma etkili oldu. Birincil gelir fazlası da 400 milyon dolara inerek geçen yılki 464 milyon dolarlık seviyesine kıyasla düşüş gösterdi. Bu gerilemenin ana nedenleri arasında faiz, temettü ve kâr gelirlerindeki azalma yer aldı.

İkincil gelir fazlası ise 3.27 milyar dolara gerileyerek geçen yılın 3.54 milyar dolarlık seviyesinin altına indi. Bu düşüşte, devletin net ödeme yapması ve hükümet dışındaki sektörlerin daha düşük net gelir elde etmesi etkili oldu.