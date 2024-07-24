Yunanlılar ittiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanlılar itti Türkler kurtardı
Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, Türk karasularına itip, terk ettiği kaçak göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik botları yetişti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 2'si çocuk, 21 kaçak göçmen ölümden kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 21 Temmuz'da, saat 21.25'te Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 2'si çocuk, 21 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.