Yunanlılar yine suçüstü yakalandılar. Acımasızca üzerlerine sürdüler

Düzenleme: Kaynak: AA
Yunanlılar yine suçüstü yakalandılar. Acımasızca üzerlerine sürdüler

Yunan Sahil Güvenlik Botu kaçak göçmenleri Türk Karasularına iterken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'ya suçüstü yakalandı. İşte o anların görüntüsü.

Yer Midilli Adası'nın kuzeyi...Yunan Sahil Güvenlik Botu iş başında hem de acımasız bir şekilde. Önlerine kattıkları kaçak göçmen botunun üzerine saldırıyorlar. Görüntüler ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İHA'sından.

HEDEF TÜRK KARASULARI

Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı yayınladı. Bakanlık Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği aktarıldı.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının derhal bilgilendirilerek, söz konusu düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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