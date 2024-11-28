Yunanlıların Türk Karasularına ittiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA
Yunanlıların Türk Karasularına ittiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 8’i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanlılar Türk Karasularına itti...Türk Sahil Güvenlik ekipleri ölüm yolculuğuna çıkan kaçak göçmenleri Ege Denizi'nden kurtardı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 8’i çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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