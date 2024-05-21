Yunus Akgün ayrıldı

İngiltere Championship'te şampiyonluğa ulaşan ve Leicester City'de kiralık olarak oynayan Yunus Akgün, İngiliz ekibinden ayrıldı.

Milli futbolcu, yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Akgün, "Bana inandığınız, bana 90 dakika ayırdığınız, enerjim olduğunuz için teşekkür ederim. Kulüpteki herkese, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, fizyoterapistlerime, en sonuncusuna kadar bana yardım eden, beni zorlayan ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese teşekkür ederim. Başarılı bir yeni sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

LEICESTER CITY PERFORMANSI

Bu sezon Leicester City ile 34 maçta 1.536 dakikada forma giyen Yunus Akgün, bu maçlarda 2 gol atarken 4 asist yaptı.

Milli futbolcu, kiralık olarak gittiği Galatasaray'a geri dönmüş oldu.