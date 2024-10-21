Yunus Akgün, Beşiktaş ile Galatasaray arasında kriz çıkarttı. Yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı

Galatasaray’da son haftaların formda ismi Yunus Akgün’ün yaptığı paylaşım büyük kriz çıkarttı. Akgün’ün, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma koyduğu şarkının sonunda Beşiktaş’a yönelik hakaret dolu ifadeler yer aldı. Akgün’ün paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlardan sert tepki geldi. Yunus Akgün, gelen tepkiler sonrası paylaşımına koyduğu şarkıyı değiştirdi.

Sosyal medyada Yunus Akgün’e tepki gösteren bazı taraftarlar, şarkının hakaret dolu kısmının bilerek konulduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ GELDİ

Yunus Akgün’ün derbi öncesi yaptığı paylaşıma Beşiktaş’tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah beyazlılar, Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü paylaştı.

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”



Mustafa Kemal Atatürk pic.twitter.com/6f8Qhw8VRM — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2024

Öte yandan Galatasaray’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.