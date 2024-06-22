Yunus Akgün havalara uçtu

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Yunus Akgün havalara uçtu

Portekiz maçı öncesi Montella'dan flaş bir karar geldi.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.

İki takımında kritik mücadele öncesi 3 puanı bulunurken karşılaşmayı kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştiren A Milli Takımımızda Montella’dan flaş bir karar geldi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre, İtalyan teknik adam maç öncesi taktik antrenmanda Yunus Akgün’ü Arda Güler’in yerine 10 numarada denedi.

Genç yıldızın bugünkü mücadelede forma giymesi bekleniyor.

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