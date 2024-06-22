Yunus Akgün havalara uçtu

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024’teki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 19.00’da başlayacak.
İki takımında kritik mücadele öncesi 3 puanı bulunurken karşılaşmayı kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.
Karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştiren A Milli Takımımızda Montella’dan flaş bir karar geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre, İtalyan teknik adam maç öncesi taktik antrenmanda Yunus Akgün’ü Arda Güler’in yerine 10 numarada denedi.
Genç yıldızın bugünkü mücadelede forma giymesi bekleniyor.
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