Sergen Yalçın yine haksız çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın yine haksız çıktı

EURO 2024 için bir Youtube kanalında yorumculuk yapan Sergen Yalçın'ın tahminlerinin hep tersinin çıkması gündem oldu.

Sezon ortasında geldiği Antalyaspor’u 49 puanla 10. Sıraya taşıdıktan sonra takımdan ayrılan Sergen Yalçın yorumculuğa başladı.

EURO 2024 için Kafa Sports Youtube kanalı ile anlaşan Sergen Yalçın bir aylığına yorumculuk yaptıktan sonra görevi bırakacak.

Yalçın’ın programları Youtube’da on binlerce futbolsever tarafından izlenirken yaptığı yorumlar gündem oldu.

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NE DERSE TERSİ OLDU

Deneyimli teknik adamın EURO 2024’ün ilk haftası için yaptığı yorumların hemen hemen hepsinin tersi oldu.

İşte o yorumların bazıları:

Yalçın Ukrayna – Romanya maçı için favorim Ukrayna derken Romanya rakibini 3-0 mağlup etti.

Almanya – İskoçya maçı için Yalçın Almanya’dan emin olmadığını söylesede Panzerler rakibini 5-1 yendi.

Yalçın Macaristan için 2. olur derken ilk iki maçını kaybeden Macaristan’ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

"TAM TERSİNİ YAPIN"

Sergen Yalçın'ın tahminlerini gören bazı futbolseverler yaptıkları yorumlarda deneyimli teknik adamın sürekli haksız çıkmasına vurgu yaparken esprili bir şekilde ne derse tersini yapın yorumlarında bulundular.

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