Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde

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Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde

Milli futbolcu Yunus Akgün, Portekiz maçı sonrası konuştu.

A Milli Takım'ın Portekiz'e yenildiği maçta ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Çok üzgünüz. Zaman zaman istediklerimizi yaptık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek, farklı bir maç olabilirdi. Şanssız goller yedik. Portekiz iyi takım, cezalandırıyor. Bu maçı unutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''BİTEN BİR ŞEY YOK''
Yunus son olarak, "Her şey bizim elimizde, kazandığımızda gruptan çıkacağız. Soyunma odasında hocamız ve Hakan ağabey konuştu. Biten bir şey yok, taraftarlarımız desteğini eksik etmesin." dedi.

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