Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:



- Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor, Göztepe, Samsunspor, çirkin ve kötü tezahüratı

- Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum FK merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Galatasaray ve Samsunspor, saha olayları

- Beşiktaş ve Antalyaspor, talimatlara aykırı hareketi

- Kayserispor, usulsüz seyirci alınması

- Kayserispor Kulübü görevlisi Özlem Uçar'ın talimatlara aykırı hareketi

- Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan “hakareti” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.