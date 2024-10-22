Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: İHA
Yunus Akgün, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ile 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Eyüpspor, Göztepe, Samsunspor, çirkin ve kötü tezahüratı
- Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor, Bodrum FK merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
- Galatasaray ve Samsunspor, saha olayları
- Beşiktaş ve Antalyaspor, talimatlara aykırı hareketi
- Kayserispor, usulsüz seyirci alınması
- Kayserispor Kulübü görevlisi Özlem Uçar'ın talimatlara aykırı hareketi
- Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan “hakareti” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

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