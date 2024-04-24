Yunus Akgün yıkıldı

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Yunus Akgün yıkıldı
Southampton'u geçen Leicester City'de Yunus Akgün kararı taraftarları üzdü.

İngiltere Championship’in 38. Hafta erteleme maçında Leicester City sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 5-0 mağlup etti.

Leicester City’ye 3 puanı getiren golleri 25, 75 ve 81. dakikalarda Abdul Fatawu Issahaku, 62. dakikada Wilfred Ndidi ve 79. dakikada Jamie Vardy attı.

Galatasaray’dan kiralık olarak gelen Yunus Akgün ise karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonuç ile birlikte 94 puana ulaşan Leicester City liderliğini sürdürdü.

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