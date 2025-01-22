Yunus Akgün'e dev talip!

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Yunus Akgün'e dev talip!

Galatasaray'ın bu sezon en formda isimlerinden biri olan Yunus Akgün için Almanya ekibi Borussia Dortmund'un transferi için devreye girdiği yazıldı.

Sarı kırmızılı takımın en önemli kozlarından biri olan Yunus Akgün için önemli bir transfer iddiası geldi. L'equipe'in haberine göre Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin ayrılma ihtimali nedeniyle Galatasaray ile Yunus Akgün için görüşmelere başladı.

DORTMUND İSTİYOR

Karim Adeyemi için Napoli ve Chelsea istekli görünüyor. Alman ekibi bu oyuncunun ayrılması ihtimaline karşın Yunus Akgün'ün transferini istiyor. 2026'da Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Yunus Akgün kulübüyle henüz sözleşme uzatmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığından sonra daha çok forma şansı bulan Akgün bu sezon 19 maçta 6 gol ve 6 asist ile oynadı.

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