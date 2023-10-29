Yunus Akgün'e hocasından sert sözler. Alınan kararla dünyası başına yıkıldı

QPR maçı kadrosuna alınmayan Yunus Akgün hakkında konuşan Enzo Maresca milli yıldızın kondisyonunun çok yetersiz kaldığını söyledi

Bahar Yıldırım
Yunus Akgün'e hocasından sert sözler. Alınan kararla dünyası başına yıkıldı

Sezon başında Galatasaray’dan Leicester City’e kiralık giden Yunus Akgün’ün QPR maçında kadroda bulunmamasıyla ilgili Enzo Maresca’dan açıklama geldi.

YETERSİZ KALIYOR
Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, düzenlediği basın toplantısında, "Yaptığımız idmanlarda Yunus'un kondisyonu çok yetersiz kalıyor. Bilimsel testlerdeki raporlar bizim için yeterli değil. Çalışması gerekiyor. Kadroya girememesin tek sebebi bu." dedi.

PERFORMANSI
Bu sezon İngiliz ekibiyle 9 maçta görev alan Milli futbolcu, 2 asistlik katkı gösterdi.

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