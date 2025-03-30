Yunus Akgün'e uyarı "Bu kafayla Galatasaray'da barınamazsın"

Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından tartışma yaratacak açıklamalarda bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ'I SEVİNDİĞİ İÇİN ELEŞTİRMİŞTİ

Akgün "Beşiktaş'ı tebrik ederim, Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Bu kadar sevinmeleri normal ama 25 puan fark oldu galiba. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama Mayıs'ta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"BU KAFAYLA GALATASARAY'DA BARINAMAZSIN"

Spor yazarı Bülent Timurlenk ise "Ezeli rekabette rakiplere karşı böyle cümleler kurmayacaksınız. '25 puan geride' falan, bunlara hiç gerek yok. 25 puan geride olmak, Beşiktaş camiasının kendi sorunudur. Sen kendine bakacaksın. Bu kafayla Galatasaray'da barınamazsın. Futbolunu oynayacaksın Yunus, başka da bir şey yapmayacaksın. Galatasaray tribünlerine bu şekilde sempatik görünemezsin. Tribüne oynayan, tribüne çıksın.

"SANA NE BEŞİKTAŞ'IN KAÇ PUAN GERİDE OLDUĞUNDAN"

Böyle bir mağlubiyetin ardından önce kendi performansına, maçın istatistiklerine bakarsın. Sana ne, Beşiktaş'ın kaç puan geride olduğundan? Galatasaray'da kibir, bu derbiyi kaybettirdi. Beşiktaş'ı, armasını, formasını, tribünlerini hafife almamak lazım. Nitekim iki sene önce Amir-Gedson-Salih orta sahası, ligin en iyi orta sahası kabul edilen Galatasaray orta sahasını darmadağın etmişti." ifadelerini kullandı.