Yunus Akgün'ü havalara uçuracak karar

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

28 Eylül Cumartesi günü (Bugün) oynanacak olan mücadele saat 19.00’da RAMS Park’ta başlayacak. Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. 7’de 7 yaparak rekor kırmak isteyen sarı-kırmızılılarda bir isim tüm dikkatleri üstüne çekti.

YUNUS AKGÜN GÖZ DOLDURDU

Art arda oynanan Fenerbahçe derbisi ve PAOK maçlarında fileleri havalandıran Yunus Akgün performansıyla göz doldurdu.

Kasımpaşa karşısında da sahaya ilk 11’de çıkması beklenen genç futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

MONTELLA MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRACAK

Mehmet Özcan’a göre, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Yunus Akgün’ü Karadağ ve İzlanda maçları için milli takıma çağıracak.

Yunus Akgün millilerimizin Galler ve İzlanda ile oynadığı Uluslar Ligi maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

MAÇLAR 11 VE 14 EKİM’DE

Millilerimiz Uluslar Ligi kapsamında 11 Ekim’de Karadağ’ı konuk ederken 14 Ekim’de ise İzlanda deplasmanına çıkacak.