Yunus Emre Enstitüsü'nün firari başkanı yakalandı!

Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre Enstitüsü'nün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeni ile vakfın zarara uğratıldığı iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı.

SOYGUNUN BOYUTU MİLYONLARCA LİRA!

BirGün’ün gündeme getirdiği Yunus Emre Vakfı’ndaki soygunun ayrıntıları açığa çıktı. Naylon faturalarla 400 milyon TL’lik vurguna imza atıldı. Vakfın denetim kurulunda muhalefetin de temsilcisi var.

BirGün, 12 Aralık’ta “Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş” başlığıyla yayımlanan haberiyle kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerden alınan naylon faturalarla boşaltıldığını ortaya çıkardı. Ancak naylon fatura soygununda sular durulmuyor.

Vakfa bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte faturalarla haksız kazanç sağladığı belirtilirken eski Başkan Şeref Ateş’in Almanya’ya kaçtığı öğrenildi.

400 MİLYON TL

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamada yolsuzluk kabul edilerek, “Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere naylon fatura soygununun boyutu 400 milyon TL’yi buluyor. Ayrıca Yunus Emre Vakfı’nın Denetim Kurulu’nda da muhalefetin temsilcisi yer alıyor.

5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’nda Denetleme Kurulu’na dair “Bakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek birer üye ile iktidar ve ana muhalefet partisi tarafından üç yıl süreyle seçilecek birer üyeden oluşur. Maliye Bakanlığı temsilcisi Denetleme Kurulunun başkanıdır” ifadeleri yer alıyor. Anca muhalefet partisi CHP’nin vakıftaki temsilcisi 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz. Vakfın sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre de CHP’li Özgündüz, firari olduğu belirtilen eski Başkan Şeref Ateş ile Yunus Emre Vakfı’nı temsilen birçok ülkeye gitti. Naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının sonra Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli ismi istifa etti. Enstitü’nün Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın’ın istifalarını vererek görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan, uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın’ın oğlu.

BAŞKAN DA TURİZM BAKANI

Öte yandan 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor.