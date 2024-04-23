Yunus Emre’nin Aleyna'ya yaptığına herkes şaştı kaldı. Elinden tutup bir anda çekti

Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan ikilisi tartışmasız Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının ailelerinden gelen "uzak dur" uyarıları pek de anlam ifade etmemiş gibi görünüyor. Bu sefer Yunus Emre, Aleyna'ya yaptığı sulu şaka ile gündem oldu.

Şarkı yarışmasında Aleyna şarkı söylerken donarak sosyal medyanın diline düşen Yunus Emre, yine duramadı.

Karısından gelen "Aleyna'dan uzak dur" uyarısını pek de umursamayan Yunus Emre, yarışma sırasında konuşulurken konudan koptu ve bir anda Aleyna'yı elinden tutarak "Gelsene bir şey diyeceğim" diyerek çağırdı. Aleyna ise anlam veremeyerek kalktığı anda kendini havuzda buldu.

Sulu şakasından hoşnut olan ve eğlenen Yunus Emre'ye Aleyna ise "Gerçekten canımı sıkıyorsun" derken diğer yarışmacılar ise "Ne yapıyorsun? Çok tehlikeli" dedi. Yunus Emre ise yanıt olarak "Canım sıkıldı" ifadelerini kullandı.

KISKANLIK KRİZİ…

Geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın annesi iletişim ödülünde kızını uyararak "Yunus Emre'den uzak dur" demişti.

Aleyna ise "Herkes benim arkadaşım" yanıtını vermişti.

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim oyununu kazanan Kırmızı takımın yarışmacısı Yunus Emre, sosyal medya hesabından canlı yayın açtığında eşi, Yunus Emre'nin adada Aleyna ile samimi olmasından rahatsızlık duyarak onu uyardı ve "Aleyna'dan uzak dur" demişti.