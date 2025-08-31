Yunusemre’den bir sosyal tesis daha

Yunusemre Belediyesi şirketlerinden MAYEB AŞ, yeni bir sosyal tesis açıyor. "Saklı Bahçe" olarak bilinen alan, "Publika" ismiyle, 1 Eylül Pazartesi günü yapılacak açılışla Manisalıların hizmetine girecek.

Yunusemre Belediyesi iştiraki olan MAYEB AŞ tarafından 1 Eylül Pazartesi günü yeni bir sosyal tesis açılıyor. "Publika" isimli işletmenin açılışı saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Laleli Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi no.7/A'da bulunan, Magnesia AVM arkasında, Manisalıların Saklı Bahçe olarak bildiği alanda hizmet verecek sosyal tesisin açılışına tüm vatandaşlar davet edildi.