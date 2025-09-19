Yunusemreli minikler büyüklerine örnek oldu

Yunusemre Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Okullararası Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası" sonuçlandı. Kampanya kapsamında en fazla atık pili toplayarak birinciliği elde eden Vilayetler Birliği Anaokulu'na ödülü teslim edildi.

Genç nesillerde sürdürülebilir bir gelecek bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya 18 eğitim kurumu katıldı. Kampanya süresince 500 kilogramın üzerinde atık pil toplayan Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri, çevre duyarlılığı konusunda büyüklerine örnek oldu. Birinciliği elde eden okula futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, atlama ipi ve kaleci eldiveni gibi çeşitli spor malzemelerinden oluşan spor seti hediye edildi. Ödül, Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Buket Korkmaz tarafından okul yönetimine teslim edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çevre bilincini artırmak adına düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek yarışmaya katılan tüm okullara basketbol ve voleybol topu hediye ettiklerini belirtti. Başkan Balaban, "Amacımız, bu tür yarışmalarla çevrenin korunması ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak" dedi.