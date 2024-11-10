Yurdun bahçesinde cansız bedeni bulunmuştu, toprağa verildi

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde gerçekleşti. Malatya İnönü Üniversitesi İktisat bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde bulunmuştu Genç kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile, Tunç'un kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak ölüm raporunu bekliyor.

diğer yandan ilk belirlemelere göre Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde durulmakta.