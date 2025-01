Yüreğir'de erkekler cinsiyet eşitliğine dikkat için mutfağa girdi

Yüreğir Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Erkekler Mutfakta’ etkinliği düzenledi. Yüreğir Gastronomi Merkezi’ndeki etkinlikte, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, bir çok katılımcı yer aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekilen programda, mutfak önlüğünü giyen erkekler, şef ve diyetisyen eşliğinde ocak başına geçerek hünerlerini sergiledi. ‘Hayat Müşterektir’ diyen Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da mutfakta yemek hazırladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Başkan Demirçalı’ya eşi Fidelya Demirçalı eşlik etti.

Başkan Demirçalı, etkinlikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herkesin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattıklarını söyledi.

Birlikte atılacak her adımın, umutları ve şiddetten arınmış bir gelecek inşa etme kararlılığını temsil ettiğini belirten Başkan Demirçalı, “Kadına yönelik şiddet, toplumun tamamını etkileyen, sosyal ve kültürel boyutları da olan büyük bir insanlık meselesidir. Her şiddet vakası, toplumun vicdanına atılan derin bir yaradır. Eşitlik bilincinin yerleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede temel bir unsurdur. Toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemek hepimizin sorumluluğudur. Yerel yönetimler olarak şiddet sarmalını önlemek ve toplumsal eşitliği güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kadınların her alanda güçlü bir şekilde yer alması için projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan yemekler, programa katılan misafirlere ve ailelere ikram edildi.