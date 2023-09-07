Yüreğir'e 400 öğretmen atandı

Geçtiğimiz aylarda yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından öğrencileriyle bir an önce buluşmak isteyen farklı branşlarda 400 öğretmen Yüreğir'deki görev yerlerine geldi.

Yüreğir Kaymakamlığı ve Yüreğir Belediyesi genç öğretmenlere ‘aramıza hoş geldin' organizasyonu yaptı.

Yüreğir'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik öğretmenler için çok güzel bir başlangıç oldu.

Ataması yapılan yaklaşık 400 aday öğretmen, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen ‘aramıza hoş geldin' etkinliğinde bir araya geldi.