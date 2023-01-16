Ayça Bingöl son haliyle şoke etti. Görenler tanıyamadı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ve şimdilerde Yürek Çıkmazı'nda Cennet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti.

Ekranların sevilen oyuncusu Ayça Bingöl, kestane tonlarındaki saçlarını sarıya boyattı.

Kahkül de kestiren Bingöl’ün son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncu yeni saçlarını paylaştığı pozuna ”İyi hissediyorum” notunu düştü.

Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu ile kamera karşısına geçen yıldız, dizide ‘Cennet’ karakterine hayat veriyor.

İşte Ayça Bingöl’ün yeni imajı…