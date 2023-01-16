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Ayça Bingöl son haliyle şoke etti. Görenler tanıyamadı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan oyuncu Ayça Bingöl, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 14:24
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Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl imaj değiştirdi! Yeni tarzını görenler tanıyamadı

Ayça Bingöl son haliyle şoke etti. Görenler tanıyamadı
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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ve şimdilerde Yürek Çıkmazı'nda Cennet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Bingöl yeni imajıyla dikkat çekti. 

Ekranların sevilen oyuncusu Ayça Bingöl, kestane tonlarındaki saçlarını sarıya boyattı.

Kahkül de kestiren Bingöl’ün son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncu yeni saçlarını paylaştığı pozuna ”İyi hissediyorum” notunu düştü.

Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu ile kamera karşısına geçen yıldız, dizide ‘Cennet’ karakterine hayat veriyor.

İşte Ayça Bingöl’ün yeni imajı…

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