Yürek yakan davada flaş gelişme! Leyla Aydemir dosyası raftan iniyor

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce verilen beraat kararını, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

BERAAT KARARINA ÇOK SAYIDA İTİRAZ YAPILMIŞTI

Soruşturma sonucunda açılan davada, aralarında Leyla Aydemir’in amcası Yusuf A.’nın da bulunduğu 7 sanık yargılanmıştı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla açılan davada beraat kararı vermişti. Bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onaylanmıştı. Ancak, Leyla’nın annesi Şükran Aydemir’in avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere birçok kişi ve kurum karara itiraz etmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DOSYAYI ETKİLEDİ

Yargıtay tarafından yapılan incelemede, olayla ilgili daha önce göz ardı edildiği belirtilen bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. 2 Temmuz 2018 tarihinde, Leyla Aydemir’in cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce, bir Facebook hesabından “Leyla kızımız dere kenarında ölü olarak bulundu” şeklinde bir paylaşım yapıldığı tespit edildi. Bu paylaşımın kim tarafından yapıldığının belirlenmediği ve bu yönde yeterli soruşturmanın yapılmadığı belirtildi.

Yargıtay kararında, söz konusu Facebook hesabının sahibinin tespit edilmesi, paylaşımı yapan kişinin ifadesinin alınması ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek tüm delillerin değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca arama çalışmalarına katılan AFAD personelinin tanık olarak dinlenmesi gerektiğine işaret edildi.

DOSYA YENİDEN AĞRI 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Cumhuriyet savcısı ile müşteki vekillerinin temyiz taleplerini yerinde bularak, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen beraat kararını oy birliğiyle bozdu. Bu gelişmeyle birlikte dosya yeniden Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da daha önce sunduğu görüşte, beraat kararının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmiş ve hükmün bozulmasını talep etmişti.

LEYLA AYDEMİR OLAYININ GEÇMİŞİ

Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde Ramazan Bayramı nedeniyle ailesiyle birlikte gittiği Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Küçük çocuğun cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye yaklaşık iki kilometre mesafedeki bir dere kenarında bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, Leyla’nın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmamıştı.

Olayın ardından başlatılan adli süreçte, Leyla’nın amcası Yusuf A. ile birlikte toplam 7 kişi hakkında dava açılmıştı. İlk yargılama sonucunda Yusuf A., “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer 6 sanık ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti. Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, delillerin yetersizliği ve usule ilişkin eksiklikler gerekçesiyle kararı bozmuş, yeniden görülen davada tüm sanıklar beraat etmişti.

Yargıtay’ın son kararı doğrultusunda, 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili dava süreci yeniden başlayacak.