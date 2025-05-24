Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Burdur’da traktör kullanıcısı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kaza sonrası 11 yaşındaki Edanur Kubilay hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay yaralandı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi. Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Yüreklere ateş düşürdü: 11 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

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