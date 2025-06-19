Yürekleri ağza getirdi! Görenler gözlerine inanamadı: Alevli alevli istasyona daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yürekleri ağza getirdi! Görenler gözlerine inanamadı: Alevli alevli istasyona daldı

Diyarbakır’da alev alan saman yüklü kamyon yürekleri ağza getirdi. Alev alev yanan kamyon bir benzin istasyonuna girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, dorse kısmından alev aldı.

Durumu fark edip panik yapan şoför, alev alan kamyonu yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun olduğu alana çekti. Bu sırada kasada yanan bazı saman balyaları yere savruldu.

Şoför, daha sonra kamyonuyla akaryakıt istasyonundan çıkıp, manevralar yaparak yanan saman balyalarının bir kısmını yola döktü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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