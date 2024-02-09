Yürekleri ısıtan görüntü. Kazı yapan kepçeden oyuncak kamyonuna kum istedi

Kaynak: İHA
Yürekleri ısıtan görüntü. Kazı yapan kepçeden oyuncak kamyonuna kum istedi
Günün görüntüsü Bilecik'ten geldi. Minik Barlas'tan oyuncak kamyonuna toprak konulmasını talep etti. Operatör de oyuncak kamyonun damperini toprakla doldurdu. İşte günün görüntüsü...

Fotoğraf Bilecik'in Söğüt ilçesinde...İlçeye bağlı Çaltı köyünde kanalizasyon ve su şebeke arızalarıyla ilgili alt yapı çalışması yapılıyordu.

Bu sırada annesiyle yoldan geçen 3 yaşındaki Barlas, soluğu işçilerin yanında aldı. Barlas kamyonuna kepçeyle kum doldurulmasını istedi. Kepçe operatörü hemen Barlas Tiftik'in oyuncak kamyonunu kumla doldurdu. İşte bu anlar yürekleri ısıttı

Minik Barlas, büyük bir sevinç yaşadı. Hatta Barlas kamyonuna bile sarıldı. O anların görüntüsü kaydedildi. Kepçe operatörü küçük çocuğun bu talebini yerine getirerek, örnek bir görüntüye imza attı.

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