Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı oldu. Önceden pul almak da kar etmeyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı oldu. Önceden pul almak da kar etmeyecek

Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılacağına ilişkin iddialar üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vergi Uzmanı Nedim Türkmen Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait bir belgeyi paylaşarak yurt dışı çıkış harcının ücreti 150 liradan bin 500 liraya değil 3 bin liraya çıkarılacağını iddia etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KAÇ LİRA OLACAK?

Kurban Bayramı'nın ardından Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcı ücreti 150 TL'den 1500 TL'ye çıkarılacağı öngörülüyor.

Ancak Vergi Uzmanı Nedim Türkmen bir belge paylaşarak yurt dışı çıkış harcının 1500 lira değil 3 bin lira olacağını iddia etti.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi reform paketini Meclis'e sunması için geri sayım başladı. Yurt dışına çıkmaya hazırlanan vatandaşlar ise harç parasına gelecek zammı duyunca kulaklarına inanamadı.

Bayram sonu TBMM'de görüşülecek paketin içinde yer alan bir maddeye göre yurt dışı çıkış harcı 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılacak.

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI AÇIKLAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ise yaptığı açıklamada 3 bin lira alınacağı bilgisinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Başkanlık diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu bildirdi. Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerektiği söylendi.

Başkanlık ucuz olsun mantığı ile harç pulunu erken almaya çalışan vatandaşları da uyararak " Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." açıklamasını yaptı.

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