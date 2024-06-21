Yurt dışı çıkış harcı için çarpıcı yorum

Yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 1500 liraya çıkarılmasıyla ilgili girişimler hakkında çarpıcı bir yorum eski Merkez Bankası başekonomisti Hakan Kara'dan geldi. Kara, 1500 TL’lik yurt dışı çıkış harcının 500 dolar biriktirip Arnavutluk’a tatile giden yüzde 10 ek maliyet getireceğini ancak Las Vegas’ta bir çırpıda 100 bin dolar yiyen için çerez parası olduğunu ifade etti.

VERGİDE ADALET VERGİNİN TABANA YAYILMASI

Sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada Prof. Dr. Hakan Kara, "Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor” ifadesini kullandı.

Vergi reform paketinde bin 500 TL'ye çıkarılması önerilen yurt dışı çıkış harcı tartışmalarına katılan Hakan Kara karşılaştırmalı bir analizde bulundu.

Hakan Kara, 1500 TL’lik yurt dışı çıkış harcının 500 dolar biriktirip Arnavutluk’a tatile giden yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas’ta bir çırpıda 100 bin dolar yiyen için çerez parası olduğunu ifade etti.