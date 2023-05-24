Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün bitiyor. Seçmen sandığa akın etti

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26’ya ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

SANDIĞA KOŞTULAR

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26’ya ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Seçiminin ikinci turu için yurt dışındaki oy verme süreci bazı ülkelerde sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Bu sayı ilk turda yurt dışında kullanılan toplam oyun yüzde 82,55’ine, yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının ise (3.416.150) yüzde 43,91’ine tekabül etmektedir. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

3 GÜN DEVAM ETTİ

İrlanda’daki seçmenler, 20-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği’nde sandık başına gitti. Türkiye’nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, ülkedeki seçmenlerin üç gün boyunca 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy kullandığını belirterek oy kullanma işleminin sona erdiğini ifade etti.

Toplamda 6 bin 770 kayıtlı seçmenin bulunduğu İrlanda’da seçimin birinci turunda katılım oranı yüzde 69,72 olmuştu. Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin yanı sıra St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında Türk vatandaşların oy verme işlemi yerel saatle 22.00’de sona erdi ve sandıklar kapandı.

Uçakla Türkiye’ye gönderilmek üzere görevlilerin gözetiminde oy torbaları mühürlenerek büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Rusya’daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarında 20 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemi 3 gün boyunca devam etti.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre, Rusya Federasyonu genelinde 14 bin 357 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turunda Rusya’daki 4 bin 847 Türk seçmen oy kullanmıştı.

OYLAR DİPLOMATİK TORBALARDA

İspanya’da 20 Mayıs’ta başlayan oy verme işlemi üç gün boyunca 08.00-22.00 saatleri arasında yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu kayıtlarına göre 5 bin 838 seçmenin kayıtlı olduğu İspanya’da seçimlerin ilk turunda katılım 3 bin 510 olmuştu.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde, oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği, ilk tura nazaran katılımda artış olduğu kaydedildi. Özellikle Barcelona Başkonsolosluğu’nda hafta sonu Fransa’nın güney bölgelerinden oy kullanmaya gelen Türk vatandaşlarının sayısının arttığı bilgisi alındı.

Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy pusulaları Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu’nda muhafaza altına alınarak yarın öğle saatlerinde diplomatik kuryelerin gözetiminde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Türkiye’ye gönderilecek.

Diğer yandan yurt dışındaki bazı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs’ta sona ererken, gümrüklerde oy kullanma işlemi ise 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.