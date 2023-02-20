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Yurtdışı girdi enflasyonu 12 ayda uçtu gitti

Yurt Dışı Üretici Fiyat enflasyonu TÜİK'e göre yüzde 4 yükselirken, 12 aylık artış oranı ise yüzde 91,79 arttı

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:54
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Yurt dışı üretici enflasyonu aylık yüzde 4 oldu. 12 aylık artışı ise yüzde 91,79'a çıktı

Yurtdışı girdi enflasyonu 12 ayda uçtu gitti
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Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,79 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK YÜZDE 51,09 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,09, imalatta yüzde 51,09 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 50,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 51,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,66, enerjide yüzde 80,77, sermaye malında yüzde 50,89 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,18, imalatta yüzde 4,01 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,27, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,41, enerjide yüzde 10,09, sermaye malında yüzde 4,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 29,35, giyim eşyası yüzde 36,75, ana metaller yüzde 39,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 80,77, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 73,09, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 72,36 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,36, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,09, tütün ürünleri yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu

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