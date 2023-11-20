Yurt dışı üretici enflasyonu ekimde de eylülde de aynı çıktı. TÜİK böyle hesaplamış

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 1,35, yıllık bazda da yüzde 57,25 artış gösterdi. Eylül ayında da yurt dışı üretici enflasyonu yıllık olarak tıpkı ekim ayı gibi milimi milimine 57,25 çıkmıştı.

KAYNAK: AA
Yurt dışı üretici enflasyonu ekimde de eylülde de aynı çıktı. TÜİK böyle hesaplamış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,04 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,78, imalatta yüzde 57,3 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 49,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 62,19, dayanıksız tüketim malında yüzde 61,27, enerjide yüzde 43,75, sermaye malında yüzde 65,49 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,79, imalatta yüzde 1,33 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara malında yüzde 1,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,39, sermaye malında yüzde 1,3 artış yönünde olurken enerjide yüzde 6,91 azalış şeklinde kaydedildi.

16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden ana metaller yüzde 40,91, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 40,94, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 43,75 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 89,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 72,53, Başka Yerde Sınıflandırılmamış (BYS) makine ve ekipmanlar yüzde 72,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 6,91, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 0,11 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 8,09, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 5,14, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

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