Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı

Türkiye’deki genel seçim için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230 oldu.

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 227 bin 230 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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