Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
Bu kapsamda, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması süren H.B.’nin yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirledi. H.B.’nin içinde bulunduğu otomobil takibe alınarak, kent merkezinde durduruldu. H.B. ve otomobili kullanan H.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. ve H.K., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.