Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu! Kapıkule'de firari hükümlü yakalandı

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırı şüphe üzerine durdurdu.

X-ray taramasında yönlendirilen tırda yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada tırın rüzgarlığına gizlenen C.B. yakalandı.

Hükümlünün "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama, "kasten öldürme" gibi 7 farklı suçtan arandığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan C.B. gümrükteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Hükümlü, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.