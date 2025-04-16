Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu! Kapıkule'de firari hükümlü yakalandı

Kaynak: AA
Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu! Kapıkule'de firari hükümlü yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tıra gizlenerek yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen firari hükümlü yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırı şüphe üzerine durdurdu.

X-ray taramasında yönlendirilen tırda yoğunluk tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada tırın rüzgarlığına gizlenen C.B. yakalandı.

Hükümlünün "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama, "kasten öldürme" gibi 7 farklı suçtan arandığı ve cezaevinden kaçtığı belirlendi.

Gözaltına alınan C.B. gümrükteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Hükümlü, sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

Son Haberler
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın en acı günü! Ölümüyle sarsıldı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Hatayspor'dan Aaron Boupendza'ya başsağlığı mesajı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Gizem Karaca'nın hamilelik yolculuğu sosyal medyayı salladı
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü
Bursa’da feci kaza! Cam takarken düştü