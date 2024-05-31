Yurt dışına kaçtı denilen Olcay Kılavuz'un nerede olduğu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Halk Tv
Yurt dışına kaçtı denilen Olcay Kılavuz'un nerede olduğu ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinde ismi sık sık geçen Olcay Kılavuz'un yurtdışına kaçtığı iddia edilmişti. Kılavuz'un eşi Kadriye Kılavuz kaçma iddialar hakkında konuştu.

Sinan Ateş cinayetinin sanıkları arasında yer alan Tolgahan Demirbaş ile cinayet sonrası telefonda konuşan MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un uzun bir aradan sonra yaptığı açıklamalar MHP'yi karıştırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz'un TBMM Grup Danışmanlığı görevine geçtiğimiz gün son verdi.

YURT DIŞI YASAĞI YOK

Gelişmeler böyleyken Olcay Kılavuz'un yurtdışına çıktığı iddiası ortaya atıldı. Kılavuz'un eşi Kadriye Kılavuz'a Halk Tv ulaştı. Kılavuz eşinin yurt dışına kaçmadığını öne sürdü. Olcay Kılavuz hakkında işlem yapılan belge ilk kez ortaya çıktı.

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Söz konusu belgede Kılavuz hakkında, "Tasarlayarak öldürme" ve "Kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldı ve soruşturma izni istendi. Ancak Kılavuz olayın yaşandığı tarihte milletvekili olduğu için yurtdışı çıkış yasağı konulmadığı öğrenilirken Kılavuz dokunulmazlığı kalktıktan sonra neden yasak konulmadığı ise bilinmiyor.

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