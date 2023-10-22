Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Engin Polat Fenerbahçe stadında 'ortaya çıktı'

MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konan Dilan Polat- Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Son olarak Cumhuriyet Başsavcılığı çift hakkında açıklama yapmış soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklamıştı.

Tüm mal varlıklarına el konulan çifte ait olan Engin Polat Men isimli şirketin reklamının Fenerbahçe-Hatayspor mücadelesinde yayınlanması gündem oldu.

SPONSORLUKLARI İPTAL EDİLDİ

Son günlerde adı iddialar ile gündeme gelen ünlü fenomen Dilan Polat'ın Fenerbahçe sponsorluğunun iptal edileceği öğrenildi. İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu durumdan rahatsızlık duyduğu ve sponsorluğun iptali için gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdiği belirtildi.

ALİ KOÇ KONUYA EL ATTI

Dilan Polat Şirketler Grubu, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımına sponsor olmasının ardından çıkan iddialar üzerine Fenerbahçe yönetiminde rahatsızlıklar vardı.