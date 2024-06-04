Yurt dışına tonlarca ithal ediliyor. İç pazarda kilosu 70 lira

Mersin'in Erdemli ilçesinde turfanda kiraz hasadı başladı. Bölgedeki 2 bin 500 dekarlık alanda üretilen kirazların bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşması bekleniyor.

Kalitesine göre kilogramı 50 TL ile 70 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan kirazlar, iç piyasanın yanı sıra Rusya, Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkeleri ve Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

Köylüler, 45 gün sürmesi beklenen hasat döneminde oluşacak iş imkanlarından memnun. Üreticilerden Bedir Uzlar, köylerinde turfanda kiraz üretiminin 15 yıl önce başladığını ve bu süreçte köye büyük ekonomik katkılar sağladığını belirtti. Uzlar, "Daha önce burada nar, şeftali gibi ürünler yetişiyordu. Ancak turfanda kiraz üretimi, çok güzel bir gelir ve pazar sağladı" dedi.

Erdemli'nin Koramşalı köyünde günlük yaklaşık 500 kişinin çalışabileceği bir ortam oluştuğunu belirten Uzlar, kirazlarının kalitesine göre değer bulduğunu ve Ankara, İstanbul, Erzurum, Bursa gibi illere de sevkiyat yapıldığını ifade etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da hasada katılarak bol ve bereketli kazançlar diledi. Kara, "Koramşalı köyümüzde yılın ilk kiraz hasadındayız. Kiraz, Koramşalı'mızın simge meyvelerinden biri oldu. İlçe ve köy ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor, aynı zamanda iş imkanı yaratıyor. Koramşalı kirazımız kalitesiyle ünlü ve Balkanlara, Rusya'ya, Arap ülkelerine ihraç ediliyor. Burası artık kiraz diyarı" diye konuştu.

