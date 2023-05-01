Yurt dışında 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

Yurt dışında 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti

Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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