Yurt dışında barda görüntülendiler! Yasak aşk iddialarını reddetmişlerdi

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki bomba aşk iddiası Survivor izleyenlerini şoke etti. Efecan'ın eşi Duygu Dianzenza’nın da hamleleri sonrası aşk iddiaları daha da güçlendi. Aşk haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Duygu Dianzenza'nın eşi Efecan ile olan bütün fotoğrafları kaldırdı.

16 YILLIK ECLİLİĞİ TEK CELSEDE SONLANDIRDI

16 yıllık eşinden boşanan Duygu Dianzenza, ''Efecan Dianzenza ile olan 16 yıllık ilişkimiz, 8 yıllık evliliğimizi bugün resmi şekilde sonlandırdık. Tekrar ve son kez belirtmek isterim ki bir kızım olduğu için, konuşmak istemiyorum. Desteklerinize minnettarım'' ifadelerini kullanmıştı.

YAĞMUR BANDA İDDİALARI REDDETTİ

Yağmur Banda, sessizliğini bozarak ''Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda ikilisi yaşananlardan günler sonra yurt dışında eğlenirken görüntülendi.

İMALI PAYLAŞIM

İkilinin birlikte görüntülenmesiyle Efecan Dianzenza'nın boşandığı Duygu Çavdar, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu:

Çavdar; kızıyla birlikte yer aldığı karesini; ''Yeminim olsun. Yazılı olsun. Elimden geldiğince ömrüm yettiğince, son nefesime kadar seni bütün kötülerden ve kötülüklerden, ahlaksızlardan ve ahlaksızlıktan koruyacağım! Bir anne olarak seni ahlaklı yetiştirmek ve ahlaklı olmayanlardan da korumak vazifemdir! Her anında yanındayım. Ele ele nefes nefeseyiz annem. Allah ayırmasın. Allah bana sağlık versin'' notuyla yayımladı.