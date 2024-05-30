Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede

Düzenleme: Kaynak: AA
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 857,8 milyon dolarla Mayıs 2017'den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni paylaştı.

Bu veriler kapsamında yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında net 1 milyar 570,3 milyon dolarlık DİBS ve 10,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 27,9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleşti.

Böylelikle yurt dışında yerleşikler, 2021'den bu taraf ilk defa 9 hafta üst üste alım tarafında bulunurken, 9 haftalık periyotlarda DİBS alımları değerlendirildiğinde, yabancıların 7 milyar 457,6 milyon dolarla Ağustos 2012'den beri en yüksek alımı gerçekleştirdi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 191,1 milyon dolardan 9 milyar 857,8 milyon dolara çıkarken bu tutar, 26 Mayıs 2017'den sonraki en yüksek seviye oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Mayıs itibarıyla 41 milyar 455,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku 24 Mayıs'ta 42 milyar 319,2 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları da 272,9 milyon dolardan 283,7 milyon doları gördü.

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