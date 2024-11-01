Yurt dışından getirdi, sınır kapısında yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yurt dışından getirdi, sınır kapısında yakalandı

Edirne'de bir tır şoförü, Almanya'dan aldığı yük arasında Türkiye'ye getirmeye çalıştığı 3 kilo 430 gram kokain ile sınır kapısında yakalandı.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andrevo gümrük memurları tarafından, değeri yaklaşık 500 bin euroyu aşan kokain tırın fabrika boşluklarında ele geçirildi.

Türk vatandaşı 36 yaşındaki tır şoförü U.K., Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşınan grup mallara ilişkin düzenli belgeleri ibraz etti. "Risk analizi" yöntemine göre araç, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde, sürücü kabininin ulaşılması zor bir boşluğunda içinde beyaz toz halinde madde bulunan 3 paket bulundu. Saha uyuşturucu testinde beyaz maddenin kokaine reaksiyon göstermesi sonucu toplam brüt ağırlığı 3 kilo 430 olan kokain bulundu.

Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde yürütülen davada ön duruşma başlatıldı. Sürücü 72 saate kadar gözaltında tutuldu. Eyalet savcılığı, şahsın kalıcı olarak gözaltında tutulması talebini mahkemeye gönderdi.

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