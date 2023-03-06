Yurt dışından getirilen telefonları kullanabilmek için bu adımlara dikkat

Bazen daha ucuza alabilmek için yurt dışından telefonlar sipariş ediliyor.

Ancak yurt dışından bir telefon satın aldığınızda bunu Türkiye’de 120 günden fazla kullanmak için pasaport kaydı gerekiyor.

BU ADIMLARA DİKKAT

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, yurt dışından alınmış mobil cihazların Türkiye'de kullanılabilmesi için IMEI numaralarının BTK tarafından kayıt altına alınması işlemine IMEI kaydı denilmektedir.

Pasaport kaydı yaptırmak: Yurt dışından getirilen bir telefonu / iPhone’u kullanmak için en doğru yöntem pasaport kaydı yaptırmak. Bu yöntemde 3 yıl boyunca sadece 1 telefonu kayıt ettirebiliyorsunuz ve 3 yıl boyunca telefonu sizden başkası kullanamıyor. 3 bine yakın da ücret tahsil edilmektedir.

Yıl başına kadar beklemek: BTK’nın tanımlamış olduğu 120 gün kullanım hakkı, 1 takvim yılı için geçerli olduğundan dolayı yeni yılla birlikte yeniden 120 gün kullanım hakkı tanınıyor.

Geçici IMEI kaydı yaptırmak: Ülkeye gelen turistlerin mağduriyet yaşamamaları için 120 gün kullanım hakkı olan yurt dışı telefonlarda sorun yaşamamaları için geçici IMEI süreleri 2 ay daha uzatılabiliyor. Çift SIM kart girişli telefonlarda diğer hat kısmına takıldığında 120 gün daha kullanılabiliyor.

Kimlik kartınızla da IMEI kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. IMEI kayıt hakkınız varsa, pasaportsuz kimlik ile IMEI kaydı için aşağıdaki adımları takip edin:

-Harç bedelini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve kayıt edilecek cihaza ait IMEI numarasını belirtmelisiniz.)

-BTK IMEI kayıt sayfasına gidin.

-Bilgilendirme sayfasındaki notları okuyup “Devam et”e tıklayın.

-Bilgilendirme ekranında yurda giriş yapılan belge türünü “Nüfus cüzdanı veya ID kart” olarak seçerek ilerleyin.

KAYIT NASIL YAPILIR?

Yurt dışından getirilen telefonun kayıt altına alınması için 120 gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapmalıdır.

E-DEVLET IMEI KAYDI AŞAMALARI

-BTK IMEI kayıt hakkı sorgulama sitesine girerek, yurtdışı telefon kayıt hakkınız olup olmadığını öğrenin.

-Bankalar, vergi daireleri veya sisteme entegre ödeme kuruluşlarına harç ücretini yatırın. (T.C. kimlik numaranız ve cihazın IMEI numarası yazmalı)

-e-Devlet üzerinden “BTK IMEI kayıt” sayfasına girip gerekli bilgileri doldurarak (IMEI no, yurda giriş yapılan belge türü, yurda giriş tarihi gibi) IMEI kayıt işlemini gerçekleştirin.

-IMEI sorgulama sayfasında “Yolcu beraberinde kaydedilen cihaz” yazıyorsa, IMEI kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.