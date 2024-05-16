Yurt dışından getirilen telefonlara bir yasak daha. El konulacak

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Yurt dışından getirilen telefonlara bir yasak daha. El konulacak
Yurt dışından satın alınan ve ülkeye getirilen telefonlara bir sınırlama daha getirildi.

Yüksek enflasyon ve dolar krizi derken A’dan Z’ye her şey zamlandı. Telefon fiyatları aldı başını gitti. Bazı vatandaşlar yurt dışından daha ucuza telefon almayı tercih edebiliyor Yurt dışı telefon kayıt ücreti, 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Ancak yurt dışında satın alınan telefonlara bir yasak daha geldi. Artık, yurt dışından ikinci bir telefon getirilemeyecek.

Kişiyle beraber yurt dışından getirilen birden fazla cep telefonunun fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına son verildi.

Yapılacak düzenleme ile yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödese bile yurda ikinci telefonu sokamayacak.

EL KONULACAK

Gelen 2. Telefon gümrükte el konulacak. Eğer yolcu tekrar yurt dışına çıkarsa telefon kendisine geri iade edilecek. Böylece telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilebilecek.

Öte yandan geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurmuştu.

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