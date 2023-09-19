Yurt dışından öğrenci kabul sınavı 12 Kasım'da yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra ikinci defa uygulanacak 2023-TR-YÖS/2 başvuruları başladı. 15 Eylül'de başlayan başvurular, 28 Eylül'de sona erecek. Sınav; yurt içinde 17 ilde, yurt dışında ise 26 ülkede, toplam 53 sınav merkezinde 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak. Adaylara; sayısal yetenek testinde 40, temel matematik testinde 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak 6 dilde gerçekleştirilecek.

"ÜNİVERSİTELERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı değerlendirmede 2023-TR-YÖS/2 geçerlilik süresinin, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreceğini belirterek, "Sınav sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek. Her yıl milyonlarca adayın katıldığı onlarca sınav uygulaması yapıyoruz. ÖSYM olarak yarım asırlık tecrübemizle yeni taleplere cevap vermeyi ve bu doğrultuda sınav çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 13 yıl aradan sonra YÖS'ü uyguladık, şimdi ikincisini gerçekleştireceğiz. Uygulayacağımız bu sınav ile üniversitelerimizin işini önemli oranda kolaylaştırıyoruz, kurumlarımızı çok büyük yükten kurtarıyoruz ve ülke olarak tasarruf sağlıyoruz. Üniversitelerin ayrı ayrı sınav yapması yerine ÖSYM standartlarında tek sınav ile süreci tamamlama imkanı sunuyoruz. Ülkemize uluslararası katkı sağlamanın yanında ÖSYM'nin başarılarını da daha yukarıya taşıma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.