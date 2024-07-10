Yurt fiyatları yüzde 300’ün üzerinde zamlandı. TÜİK enflasyonu yüzde 71 açıklamıştı

Üniversite giriş sınavlarının ardından tercihler başlayacak. Tercih sonuçlarından sonra öğrenciler bu kez yurt arayışına girecek.

Hem devlet yurtları hem de özel yurtlar oldukça pahalandı. Öğrencilerin okumak için kaldıkları yurtların fiyatları aldı başını gitti.

Ege Üniversitesi’nde 1.480 TL olan yurt fiyatları neredeyse yüzde 300 üzerinde zamlandı.

Üniversitenin yurt fiyatı 6.000 TL'ye yükseltildi. Öğrenciler şimdi kara kara düşünecek. Dolayısıyla öğrenciler artık tercihlerini biraz da bölgedeki yurt fiyatlarına göre yapacak gibi görünüyor. Zam, açıklanan enflasyon oranını katladı da katladı.

TÜİK ENFLASYONA YÜZDE 71 DEDİ

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı.

TÜİK’e göre enflasyon Haziran ayında yüzde 1,64 oranında artarken yıllık bazda bu oran yüzde 71,6’ya geriledi.

ENAG NE DEDİ ?

Ayrıca maaş zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak açıklandı. ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranlarında ise enflasyon aylık bazda yüzde 4,24 iken 12 aylık yüzde 113,08 oldu.

TÜİK BAŞKANI BÖYLE SAVUNDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını söylemişti. Çetinkaya’nın enflasyon hesaplamasına yönelik tepkiler art arda gelmişti.