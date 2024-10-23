Yurt odasında biriktirilen çok sayıda çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Yurt odasında biriktirilen çok sayıda çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı

Isparta'da bir öğrencinin yurt odasında biriktirdiği çok sayıdaki çakmak gazı patlaması sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. Yurtta bulunan diğer öğrenciler ise büyük korku yaşadı.

Patlama sırasında odada bulunan 1 öğrenci ağır yaralandı.
Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere yurdun bodrum katında kalan Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Ramazan K.'nin kalmış olduğu odada çok sayıdaki çakmak gazı kutularından çıkan gazın parlaması sonucu patlama meydana oldu.

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Yurttan patlama sesi duyan öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Patlama sonucu, el, ayak ve yüzü yanarak ağır yaralanan Ramazan K. sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen öğrenci Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından öğrencinin odasında çok sayıda çakmak gazı çıktı.

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