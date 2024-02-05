Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da başlatılan ve 7 ilde devam eden bir operasyonla, yurtdışı bağlantılı bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bu suç örgütünün, sahte sosyal medya hesaplarıyla Türk vatandaşlarını dolandırdığını, şantaj ve tehdit yaptığını, yabancı uyruklu kişileri ülkeye sokarak banka hesapları açtırdığını ve toplamda 30 milyon TL’lik vurgun yaptığını söyledi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri dahil 7’si yabancı 18 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca çok sayıda araç, telefon, sim kart, banka kartı, para ve sahte belge ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütüne karşı mücadele eden polisleri kutladı ve halkın huzurunu bozanlara göz açtırmayacaklarını, Türk adaletinden kaçamayacaklarını, operasyonların devam edeceğini ifade etti.