Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı

Kaynak: İHA
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Tekirdağ merkezli 7 ilde yurtdışı bağlantılı bir suç örgütüne yönelik “Kafes-36” Operasyonu düzenlendi. Suç örgütü üyeleri, sahte sosyal medya hesaplarıyla Türk vatandaşlarını dolandırıyor, şantaj ve tehdit ediyordu. Operasyonda 7’si yabancı uyruklu 18 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da başlatılan ve 7 ilde devam eden bir operasyonla, yurtdışı bağlantılı bir suç örgütünün ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Bu suç örgütünün, sahte sosyal medya hesaplarıyla Türk vatandaşlarını dolandırdığını, şantaj ve tehdit yaptığını, yabancı uyruklu kişileri ülkeye sokarak banka hesapları açtırdığını ve toplamda 30 milyon TL’lik vurgun yaptığını söyledi.

Operasyonda, suç örgütünün lideri dahil 7’si yabancı 18 kişinin gözaltına alındığını, ayrıca çok sayıda araç, telefon, sim kart, banka kartı, para ve sahte belge ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütüne karşı mücadele eden polisleri kutladı ve halkın huzurunu bozanlara göz açtırmayacaklarını, Türk adaletinden kaçamayacaklarını, operasyonların devam edeceğini ifade etti.

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