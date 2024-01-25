Yurtta kalan onlarca öğrenci zehirlendi. Yine KYK yine skandal

Son zamanlarda asansör krizleriyle sıkça gündem gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndaki (KYK) skandallara bir halka daha eklendi.

Kütahya'da KYK Yesevi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta yapılan öğrencilerden 5’i Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisine devam edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.