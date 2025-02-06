Yurtta kar mesaisi başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yurtta kar mesaisi başladı

Yurtta hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışları başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası ekipler teyakkuza geçti. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Güney Marmara'da etkisini gösteren kar yağışına saha ekipleri, 7/24 mesaisini sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini alarak enerji sürekliliğini koruyor.

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Etkili kar yağışıyla birlikte havai hatlarda meydana gelebilecek buz yükü gibi arızalara karşı aralıksız saha mesaisini sürdüren ekipler, SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan tüm kumanda, kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlıyor.

Yurtta kar mesaisi başladı

Yurtta kar mesaisi başladı

Yurtta kar mesaisi başladı

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